09:51  11 серпня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 1158 нових випадків
11:34  11 серпня
Садовий про заяву Степанова: у Львові не розгортають лікарні другої хвилі
08:19  11 серпня
Ситуація на Донбасі: бойовики провели провокацію, втрат немає
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2020, 09:11 6

На Буковину прийшла друга хвиля коронавірусу - ОДА

11 серпня 2020, 09:11 6
Читайте также на русском языке
Підвищення рівня захворюваності фіксують у всіх районах
Підвищення рівня захворюваності фіксують у всіх районах
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області почалася друга хвиля коронавірусної хвороби COVID-19. Зараз підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині ж зареєстровано спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

В ОДА вважають, що найперша задача, яка стоїть перед госпітальними базами - це сформувати необхідні запаси ліків та засобів захисту.

Ситуація з поширенням COVID-19 набуває нових обертів, тому повинні обговорити, яким чином будемо мобілізувати всі наші сили та ресурси, як фінансові, так і кадрові. Головна наша мета - зробити так, щоб рівень захворюваності не зростав, а стабілізувався", - зазначила заступник голови ОДА Наталія Гусак.

За її словами, є ряд лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Зараз на рахунках лікарень є близько 50 млн гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні заклади отримали від Національної служби здоров'я України для лікування хворих COVID-19.

Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію треба виправити", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області фіксують зростання захворюваності на коронавірус - другий день поспіль більше сотні нових випадків.

карантин коронавірус ОДА Чернівецька ОДА Район
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »