На Буковину прийшла друга хвиля коронавірусу - ОДА

Підвищення рівня захворюваності фіксують у всіх районах

Підвищення рівня захворюваності фіксують у всіх районах

Фото: з відкритих джерел

У Чернівецькій області почалася друга хвиля коронавірусної хвороби COVID-19. Зараз підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині ж зареєстровано спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

В ОДА вважають, що найперша задача, яка стоїть перед госпітальними базами - це сформувати необхідні запаси ліків та засобів захисту.

Ситуація з поширенням COVID-19 набуває нових обертів, тому повинні обговорити, яким чином будемо мобілізувати всі наші сили та ресурси, як фінансові, так і кадрові. Головна наша мета - зробити так, щоб рівень захворюваності не зростав, а стабілізувався", - зазначила заступник голови ОДА Наталія Гусак.

За її словами, є ряд лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Зараз на рахунках лікарень є близько 50 млн гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні заклади отримали від Національної служби здоров'я України для лікування хворих COVID-19.

Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію треба виправити", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області фіксують зростання захворюваності на коронавірус - другий день поспіль більше сотні нових випадків.