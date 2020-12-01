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01 грудня 2020, 14:56 126

"Перше завдання - зберегти лікарів": новий голова Одещини Гриневецький заступив на посаду

01 грудня 2020, 14:56 126
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Фото: Думская
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На Одещині представили нового голову Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, який є представником партії "Довіряй ділам". Він вже раніше очолював адміністрацію - з 1998 до 2005 року та підпадав під дію закону "Про очищення влади", однак оскаржив це у суді.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Гриневецького, першим питанням порядку денного вважає пандемію COVID-19. Він анонсував співпрацю з Інститутом економіко-екологічних проблем Національної Академії наук України, який розташований в Одесі.

Голова ОДА повідомив, що там створена моніторингова група, яка розробляє математичні моделі та прогнози захворювань по Україні. Гриневецький пообіцяв надати вченим статистичні дані по регіону, щоб отримувати прогнози щодо Одещини.

"Перше завдання - зберегти лікарів. Багато хто з Західної України, медичний персонал середньої ланки виїжджає за кордон, де значно більша заробітна плата. Ми залишаємося без середнього медичного персоналу. Друге завдання – додаткові ліжка, які мають бути забезпечені усім необхідним. Я їду в Одеський обласний центр соціально значущих хвороб, щоб перевірити, як там триває облаштування. Я підпишу розпорядження про виділення 8 мільйонів гривень на облаштування цієї будівлі. Це концентратори, кисень", - заявив Гриневецький.

Окрім цього, він представив свого першого заступника - ним стане ексгенерал СБУ Борис Волошенков. Вони з Гриневецьким є співзасновниками громадської організації "Одеса-Шанхай 1871", яка, за словами самого Гриневецького, має розвивати співробітництво Китаю з Одещиною.

Також зазначається, що заступником з гуманітарних питань призначать ексвіцемер Одеси й обраного депутата облради від партії "Довіряй ділам" Світлану Фабрикант.

Фінансово-економічним блоком буде завідувати колишній голова правління "Марфін банку" (у 2002-2017 роках) Костянтин Гой.

Нагадаємо, 27 листопада президент призначив Сергія Гриневецького головою Одеської облдержадміністрації.

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