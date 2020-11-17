Підприємців Ужгороду звільнили від сплати податків через карантин

Раніше підприємців вже звільнили від сплати земельного податку

Раніше підприємців вже звільнили від сплати земельного податку

Фото: з відкритих джерел

Депутати Ужгородської міської ради на позачерговій сесії, що відбулася сьогодні, 17 листопада, прийняли рішення звільнити від сплати єдиного податку підприємців І та ІІ груп платників, котрим постановою уряду заборонено працювати.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні мера Ужгорода Богдана Андріїва у Facebook.

"Продовжуємо системну підтримку підприємців Ужгорода, яким украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу. Сьогодні на позачерговій сесії міськради прийняли рішення, яким на грудень звільняємо підприємців І та ІІ груп платників, котрим постановою уряду заборонено працювати, від сплати єдиного податку", - повідомив Андріїв.

За його словами, на останній місяць цього року малий та середній бізнес, діяльність якого зупинена постановою Кабміну, звільнили та від сплати земельного податку та за оренду комунального майна. Також до кінця карантину відновили дію рішення міськради – про звільнення від сплати за комунальне майно для літніх терас кафе та ресторанів.

Це - питання, які у компетенції міської ради. Сподіваюся, ці рішення допоможуть нашим підприємцям "утриматися на плаву" в ці нелегкі для всього світу місяці пандемії", - зазначив мер Ужгорода.

Нагадаємо, сьогодні зранку під Радою сталися сутички з правоохоронцями на мітингу підприємців. Протестувальники виступають проти введення касових апаратів.