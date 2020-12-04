Шмигаль доручив забезпечити електрикою усі лікарні після трагедії у Жовкві

29 листопада у місті померли двоє пацієнтів на апаратах ШВЛ через відсутність електропостачання

29 листопада у місті померли двоє пацієнтів на апаратах ШВЛ через відсутність електропостачання

Фото: Кабмін

Ситуація у Жовківській ЦРЛ Львівської області із відключенням електроенергії, внаслідок чого померли двоє хворих COVID-19 пацієнтів, має бути уроком для інших медичних закладів та органів влади.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.

Це дійсно трагедія, це урок, який мають врахувати всі наші лікарні, всі наші виконавчі й місцеві органи влади для того, щоб подібні речі не повторювались", - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що правоохоронці вже розслідують кримінальну справу, і висловив переконаність, що що винні будуть покарані.

Я переконаний і буду тримати на особистому контролі, що винні особи в смерті пацієнтів будуть покарані", - додав прем’єр-міністр.

Також Шмигаль зазначив, що проводив нараду з регіонами та наголошував на необхідності вжити всіх заходів для стабільного електропостачання лікарень.

Нагадаємо, на Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні.

Згодом стало відомо, що Львівська ОДА буде ініціювати звільнення головного лікаря медзакладу та голови РДА у зв’язку зі смертю двох пацієнтів на апараті ШВЛ у лікарні міста Жовква через відсутність електропостачання.

1 грудня керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний.