В Україну сьогодні прибуде друга партія препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19 – МОЗ

Перша партія отримана два тижні тому

Перша партія отримана два тижні тому

Фото з відкритих джерел

В Україну сьогодні прибуде друга партія препарату "Ремдесивір" для лікування хворих з тяжким або середнім перебігом COVID-19.

Про це сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на онлайн-брифінгу, повідомляє RegioNews.

Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії лікарського засобу "Ремдесивір", який сьогодні заходить в Україну. Це друга поставка. Всього для закупівлі передбачено 28,2 тис. флаконів, 14 тис. ми отримали близько двох тижнів тому, вони розподілені, доставлені в регіони в лікарні в повному обсязі, сьогодні надходить друга поставка, - заявила Шаталова.

Загалом, за її словами, МОЗ планує пролікувати близько 5 тис. хворих з тяжким і середнім перебігом COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більше 15 тисяч нових випадків.