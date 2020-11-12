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12 листопада 2020, 11:51 766

Мер Черкас Бондаренко не буде запроваджувати карантин вихідного дня

12 листопада 2020, 11:51 766
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Він стверджує, що "бюджет може зупиниться", а заробітна плата не буде виплачуватись лікарям та вчителям
Він стверджує, що "бюджет може зупиниться", а заробітна плата не буде виплачуватись лікарям та вчителям
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко записав відеоповідомлення, у якому висловився проти карантину вихідного дня та вважає, що всі підприємці міста мають право працювати із дотриманням карантинних норм.

Як повідомляє RegioNews, про це мер розповів у Facebook.

Закривається малий та середній бізнес. Бюджет міста не доотримає сотні міліонів. Через це надбавки не отримають лікарі та вчителя... Більшої дурні, ніж карантин вихідного дня я не бачив... Місто може зупинитися - це 100%. І що мені скажуть? А скажуть, що винним буде міський голова", - повідомив Анатолій Бондаренко.

Він підкреслив, що всі підприємці працюють і наповнюють бюджет міста, "тому що саме за цей бюджет ми і лікуємо всіх містян".

Нагадаємо, Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня.

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