Мер Черкас Бондаренко не буде запроваджувати карантин вихідного дня

Він стверджує, що "бюджет може зупиниться", а заробітна плата не буде виплачуватись лікарям та вчителям

Він стверджує, що "бюджет може зупиниться", а заробітна плата не буде виплачуватись лікарям та вчителям

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко записав відеоповідомлення, у якому висловився проти карантину вихідного дня та вважає, що всі підприємці міста мають право працювати із дотриманням карантинних норм.

Як повідомляє RegioNews, про це мер розповів у Facebook. Закривається малий та середній бізнес. Бюджет міста не доотримає сотні міліонів. Через це надбавки не отримають лікарі та вчителя... Більшої дурні, ніж карантин вихідного дня я не бачив... Місто може зупинитися - це 100%. І що мені скажуть? А скажуть, що винним буде міський голова", - повідомив Анатолій Бондаренко. Він підкреслив, що всі підприємці працюють і наповнюють бюджет міста, "тому що саме за цей бюджет ми і лікуємо всіх містян". Нагадаємо, Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати. Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня.

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