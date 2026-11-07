Українські "Нептуни" уразили завод в Орлі, який виробляв компоненти для ракет РФ

Фото: Міноборони

У ніч проти 7 листопада Сили оборони України завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по російському підприємству військово-промислового комплексу "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews .

За інформацією Генштабу, "Протон-Електротекс" є одним із провідних російських виробників оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу.

Підприємство виготовляє, зокрема, модулі для крилатих авіаційних ракет Х-71 "Ковер", а також перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

"Ураження підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими армія РФ б'є по українських містах", — пояснили у Генштабі.

Наразі масштаби завданих підприємству збитків уточнюються.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Зокрема, уражено комбінат "Каменський", який залучений до виробництва ракет.