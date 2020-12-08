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08 грудня 2020, 18:11 13

Степанов заявив, що локдаун навряд чи буде введено 2 січня

08 грудня 2020, 18:11 13
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МОЗ хоче ввести карантин через те, що в січні в Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ
МОЗ хоче ввести карантин через те, що в січні в Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Уряд працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені у середу, 9 грудня.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

"Коли ми говоримо про кінцеві обмеження, вони всі повинні бути дієвими. Для мене важливо мати реальний локдаун, а не напівбутафорський", - заявив міністр.

За його словами, МОЗ хоче ввести карантин через те, що в січні в Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ.

"Ми повинні підійти до цього пікового зростання з найменшою кількістю хворих COVID-19, тому що це додаткові серйозні завантаження медичної системи. Ми готуємо до цих речей і фінальна версія обмежень буде представлена вже завтра", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, як під час локдауну буде працювати транспорт.

коронавірус Україна карантин МОЗ локдаун
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