Степанов заявив, що локдаун навряд чи буде введено 2 січня

МОЗ хоче ввести карантин через те, що в січні в Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ

МОЗ хоче ввести карантин через те, що в січні в Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Уряд працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені у середу, 9 грудня.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", пише RegioNews. "Коли ми говоримо про кінцеві обмеження, вони всі повинні бути дієвими. Для мене важливо мати реальний локдаун, а не напівбутафорський", - заявив міністр. За його словами, МОЗ хоче ввести карантин через те, що в січні в Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ. "Ми повинні підійти до цього пікового зростання з найменшою кількістю хворих COVID-19, тому що це додаткові серйозні завантаження медичної системи. Ми готуємо до цих речей і фінальна версія обмежень буде представлена вже завтра", - додав Степанов. Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, як під час локдауну буде працювати транспорт.

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