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20 серпня 2020, 16:34 10

Львівська міськрада скасувала пленарне засідання через спалах COVID-19

20 серпня 2020, 16:34 10
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Вірус виявили у депутатів та працівників апарату
Фото: city-adm.lviv.ua
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Львівська міська рада скасувала чергове пленарне засідання, яке мало відбутися 21 серпня, через спалах коронавірусу. 

Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Телішевський, передає RegioNews.

Шановні журналісти, завтра пленарного засідання Львівської міської ради не буде через те, що багато працівників з ЛМР та депутатів хворі на коронавірус", – написав він.

Відомо, що депутати і працівники ради перед пленарним засіданням здавали тести на наявність коронавірусу.

Спільне рішення було прийняте сьогодні, 20 серпня. Таку пропозицію підтримав мер Львова Андрій Садовий та голови фракцій, які брали участь в онлайн-засіданні колегії.

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Нагадаємо, в Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19, за добу захворіли 2134 людини.

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