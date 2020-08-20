Львівська міськрада скасувала пленарне засідання через спалах COVID-19

Вірус виявили у депутатів та працівників апарату

Вірус виявили у депутатів та працівників апарату

Фото: city-adm.lviv.ua

Львівська міська рада скасувала чергове пленарне засідання, яке мало відбутися 21 серпня, через спалах коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Телішевський, передає RegioNews.

Шановні журналісти, завтра пленарного засідання Львівської міської ради не буде через те, що багато працівників з ЛМР та депутатів хворі на коронавірус", – написав він.

Відомо, що депутати і працівники ради перед пленарним засіданням здавали тести на наявність коронавірусу.

Спільне рішення було прийняте сьогодні, 20 серпня. Таку пропозицію підтримав мер Львова Андрій Садовий та голови фракцій, які брали участь в онлайн-засіданні колегії.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19, за добу захворіли 2134 людини.