Україна почала закупівлю тестів на антиген для виявлення COVID-19, - глава МОЗ

Кошти на це вже розблоковано

Кошти на це вже розблоковано

Фото: МОЗ

Україна відсьогодні починає закупівлі тестів на антиген для виявлення COVID-19. Кошти на це вже розблоковано.

Про це на селекторній нараді у президента заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що на нараді обговорили останні дані щодо розвитку ситуації з COVID-19. Зокрема, віднині розблоковано кошти на придбання тестів на антиген і починається їх закупівля.

За словами Степанова, при відсутності сімейного лікаря або неможливості зустрічі з ним українці можуть звернутися на створену "гарячу лінію" МОЗ, де вони отримають консультацію. При необхідності до них виїде мобільна бригада.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин.