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30 листопада 2020, 15:45 5

Україна почала закупівлю тестів на антиген для виявлення COVID-19, - глава МОЗ

30 листопада 2020, 15:45 5
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Кошти на це вже розблоковано
Кошти на це вже розблоковано
Фото: МОЗ
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Україна відсьогодні починає закупівлі тестів на антиген для виявлення COVID-19. Кошти на це вже розблоковано.

Про це на селекторній нараді у президента заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що на нараді обговорили останні дані щодо розвитку ситуації з COVID-19. Зокрема, віднині розблоковано кошти на придбання тестів на антиген і починається їх закупівля.

За словами Степанова, при відсутності сімейного лікаря або неможливості зустрічі з ним українці можуть звернутися на створену "гарячу лінію" МОЗ, де вони отримають консультацію. При необхідності до них виїде мобільна бригада.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин.

коронавірус Україна міністр МОЗ Міністерство
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