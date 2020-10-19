У Харкові із COVID-19 сталося те, що було в Італії, - голова ОДА

За словами Олексія Кучера, в місті вже бракує лікарів і ліжок

За словами Олексія Кучера, в місті вже бракує лікарів і ліжок

Фото: Facebook

У Харкові вже гостро не вистачає лікарів і лікарняних ліжок для лікування хворих COVID-19, пацієнтів доводиться розміщувати в лікарнях області.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

За його словами, Харків та деякі райони області офіційно опинилися у "червоній” зоні карантину, і це означає, що ситуація в місті вкрай критична.

Вам самовпевнено обіцяли "порвати коронавірус”, але щось пішло не так. Ви повірили в диво, але дива не сталося. Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області”, - написав голова ОДА.

Він додав, що в місті запроваджується обов‘язкове дотримання протиепідемчних вимог, таких як дотримання соціальної дистанції, носіння масок у громадських місцях, регулярне миття рук та використання антисептичних засобів.

Для запобігання захворюваності на COVID-19 будуть посилені карантинні заходи відповідно до вимог Кабінету Міністрів України”, - розповів Кучер.

Він також закликав громадян дотримуватися карантинних заходів та цінувати своє життя і здоров‘я.

Нагадаємо, в Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб

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