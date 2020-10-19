09:49  19 жовтня
В Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб
10:36  19 жовтня
Сьогодні останній день для зміни даних виборця - ЦВК
13:51  19 жовтня
Київ самостійно розгорне ліжко-місця для лікування хворих COVID-19 - Кличко
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2020, 14:12 4

У Харкові із COVID-19 сталося те, що було в Італії, - голова ОДА

19 жовтня 2020, 14:12 4
Читайте также на русском языке
За словами Олексія Кучера, в місті вже бракує лікарів і ліжок
За словами Олексія Кучера, в місті вже бракує лікарів і ліжок
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Харкові вже гостро не вистачає лікарів і лікарняних ліжок для лікування хворих COVID-19, пацієнтів доводиться розміщувати в лікарнях області.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

За його словами, Харків та деякі райони області офіційно опинилися у "червоній” зоні карантину, і це означає, що ситуація в місті вкрай критична.

Вам самовпевнено обіцяли "порвати коронавірус”, але щось пішло не так. Ви повірили в диво, але дива не сталося. Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області”, - написав голова ОДА.

Він додав, що в місті запроваджується обов‘язкове дотримання протиепідемчних вимог, таких як дотримання соціальної дистанції, носіння масок у громадських місцях, регулярне миття рук та використання антисептичних засобів.

Для запобігання захворюваності на COVID-19 будуть посилені карантинні заходи відповідно до вимог Кабінету Міністрів України”, - розповів Кучер.

Він також закликав громадян дотримуватися карантинних заходів та цінувати своє життя і здоров‘я.

Нагадаємо, в Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Харьків Італія захворювання пандемія Харківська область Олексій Кучер
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Київ самостійно розгорне ліжко-місця для лікування хворих COVID-19 - Кличко
19 жовтня 2020, 13:51
Нардепи хочуть створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським
19 жовтня 2020, 13:41
У МОЗ просять роботодавців перевести співробітників на віддалений режим
19 жовтня 2020, 12:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »