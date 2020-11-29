Смерть пацієнтів на ШВЛ під Львовом: голову РДА та директора лікарні звільнять

У лікарні заявили, що не підключили електрогенератор до реанімаційного відділення, оскільки "в ньому не було потреби”

У лікарні заявили, що не підключили електрогенератор до реанімаційного відділення, оскільки "в ньому не було потреби”

Фото: із відкритих джерел

Львівська обласна державна адміністрація буде ініціювати звільнення головного лікаря медзакладу та голови РДА у зв’язку із смертю двох пацієнтів на апараті ШВЛ у лікарні міста Жовква через відсутність електропостачання.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає RegioNews. Відомо, що пацієнти хворіли на СОVID-19, мали двосторонню пневмонію та перебували в реанімаційному відділенні. Козицький також розповів, що в лікарні є два електрогенератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. За його словами, один із них був під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні, а другий на момент приїзду правоохоронців знаходився в гаражі на території лікарні та не був підключений до електромережі. Керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби. А в самому Жовківському РЕМ, коли зникло світло, медзаклад нібито запевнили, що електроенергії не буде впродовж 20 хв. За даним фактом Нацполіцією України відкрите кримінальне провадження", - написав голова ОДА. Козицький зазначив, що обласна адміністрація буде ініціювати подання про звільнення голови Жовківської РДА і головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ”, - підсумував він. Нагадаємо, на Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні.

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