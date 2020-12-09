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09 грудня 2020, 16:44 6

Карантин в Україні продовжили до весни

09 грудня 2020, 16:44 6
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Він буде діяти до 28 лютого 2021 року
Він буде діяти до 28 лютого 2021 року
Фото: flickr
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Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні, який був введений з-за пандемії коронавірусу, до кінця зими. Карантин буде діяти до 28 лютого 2021 року.

Як пише RegioNews, це рішення було затверджено на засіданні Кабміну після пропозиції міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Ми пропонуємо продовжити карантин до 28 лютого 2021 року. Також продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 лютого", - сказав Степанов.

За словами Степанова, в рамках нової постанови про карантин передбачається зміна режиму роботи закладів громадського харчування. Вони можуть працювати до 23:00, але проведення розрахункових операцій обмежується до 22:00.

Також в документі будуть розписані обмеження на період дії жорсткого карантину з 8-го по 24 січня.

Постанову з переліком обмежень на період карантину буде доопрацьовано та опубліковано протягом одного дня.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів встановив, що посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.

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