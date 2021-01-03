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03 січня 2021, 17:19 2

Для придбання російської вакцини від COVID немає раціональних підстав - "Медзакупівлі"

03 січня 2021, 17:19 2
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Досі невідомі результати третьої фази випробування вакцини
Досі невідомі результати третьої фази випробування вакцини
Фото: з відкритих джерел
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У Державному підприємстві "Медичні закупівлі" вважають, що для придбання російської вакцини "Супутник V" немає раціональних підстав.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов у Facebook.

Кілька слів про російську вакцину-новічок "Sputnik V"... Московський Інститут Гамалеї розпочав розробку одним з останніх, але оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим влітку минулого року. При цьому з третьої фази він досі не вийшов з оприлюдненими результатами", - зазначив він.

Він також підкреслив, що в сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, існує значна конкуренція.

18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки... Наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - зазначив голова ДП.

Нагадаємо, Медведчук заявив, що фірма із Харкова хоче зареєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19. Компанія "Біолік" подала до Міністерства охорони здоров'я заяву про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Голова комітету Верховної ради з питань здоров‘я нації і народний депутат Михайло Радуцький зазначив, що він сумнівається у можливості реєстрації російської вакцини в Україні.

Згодом Ляшко виключив можливість реєстрації та використання російської вакцини "Спутник V" в Україні.

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