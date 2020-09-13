У ЗСУ за добу на Covid-19 захворіла 31 людина

Летальних випадків не зафіксовано, одужали 17 військових

Летальних випадків не зафіксовано, одужали 17 військових

Фото з відкритих джерел

31 новий випадок захворювання на Covid-19 було зафіксовано за добу у Збройних силах України (ЗСУ). Загалом у ЗСУ хворіють 650 осіб.

Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ, інформує RegioNews.

Із загальної кількості хворих за добу в заклади охорони здоров'я госпіталізовано 7 осіб:

24 хворих лікується вдома під наглядом лікарів. "Київська область - 10 військовослужбовців та 4 співробітники ЗС України, Львівська область - 6 військовослужбовців та 1 співробітник ЗС України, Одеська, Вінницька та Дніпропетровська області - по 1 військовослужбовцю", - йдеться в повідомленні.

У всіх хворих стан здоров'я задовільний, вони отримують необхідне лікування.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 1 тис 535 осіб, летальних випадків - 6.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня в Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус.

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