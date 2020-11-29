На Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні

У лікарні є генератори на випадок аварійного відключення світла, однак їх не використали

У лікарні є генератори на випадок аварійного відключення світла, однак їх не використали

Фото: flickr

28 листопада працівники поліції отримали інформацію, що у місті Жовква Львівської області через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції Львівської області, передає RegioNews. 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність” - йдеться в повідомленні. За даними правоохоронців, у цій лікарні є два електрогенератори на випадок аварійного відключення світла, проте вони не були використані. За цим фактом слідчі відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події. Нагадаємо, 21 листопада в госпіталі у Винниках біля Львова стався вибух під час заправки кисню, відбулася евакуація хворих.

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