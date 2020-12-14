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14 грудня 2020, 15:43 10

За тиждень порушників маскового режиму оштрафували на майже пів мільйона

14 грудня 2020, 15:43 10
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За перебування в громадських будинках без маски передбачено штрафи від 170 грн до 255 грн
За перебування в громадських будинках без маски передбачено штрафи від 170 грн до 255 грн
Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулого тижня працівники поліції склали 14 тисяч протоколів за порушення маскового режиму громадянами в публічних місцях.

Про це сьогодні доповіли президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19, передає RegioNews.

Відповідно до цих протоколів, порушники сплатили до бюджету 465 тис. грн штрафів.

У Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях, до бюджету сплачено 465 тис. грн штрафів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно із чинним законодавством, штрафи можуть стягуватися без суду, на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Їх мають право накладати органи внутрішніх справ, Нацполіція, уповноважений орган охорони здоровʼя, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в Україні 21 листопада почали штрафувати за відсутність маски в громадських місцях.

10 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

коронавірус карантин МВС штраф маски
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