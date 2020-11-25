Освіта не отримала жодної копійки з "ковідного фонду", - освітній омбудсмен

Сергій Горбачов пропонує Кабміну обговорити потреби освіти з директорами, педагогами та батьками

Сергій Горбачов пропонує Кабміну обговорити потреби освіти з директорами, педагогами та батьками

Освітній обмудсмен вважає, що галузь залишилася без державної підтримки, але ігнорування її потреби у фінансуванні – не єдина проблема.

Про це Сергій Горбачов написав у своєму Facebook, повідомляє RegioNews.

Освітній омбудсмен запрошує освітян до обговорення питання, що має зробити держава для підтримки освіти під час пандемії. Водночас, він акцентує, що важливо, щоб це була не зрежисована зустріч.

Важливо, щоб це була не зрежисована зустріч, де беруть участь лише дбайливо відібрані особи, які будуть говорити високопосадовцям лише приємні речі. У цій зустрічі мають брати участь практики освіти, ті, хто зараз перебувають на передньому краї: насамперед, директори шкіл, освітні управлінці, представники батьків, - написав Горбачов.

Освітній омбудсмен вважає, що освіта фактично залишилася без державної підтримки, оскільки не отримала жодної копійки з "ковідного фонду", окрім 52 млн грн як компенсацію за скасування пробного ЗНО у червні цього року. Він додав, що на всі інші потреби освіти з цього фонду, який був створений саме для подолання негативних наслідків пандемії, освіта не отримала нічого.

ЩО МАЄ ЗРОБИТИ ДЕРЖАВА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ Щодня розглядаючи десятки звернень батьків та педагогів,... Posted by Освітній омбудсмен Сергій Горбачов on Wednesday, November 25, 2020

За словами Сергія Горбачова, ігнорування потреб освіти у фінансуванні – не єдина проблема. Нові умови навчання здобувачів освіти та роботи освітян у всіх ланках освіти створили масу правових та організаційних проблемних ситуацій, які принципово неможливо вирішити в рамках чинної нормативної бази.

Потрібно ухвалювати багато рішень для організації роботи в нових умовах. Саме тому я публічно звернувся до пана прем'єра з пропозицією зустрітися з освітянами, які здатні запропонувати конструктивні механізми розв'язання болючих проблем, – зазначив омбудсмен.

В офісі освітнього омбудсмена розробили Google-форму, де кожен може висловитися з двох ключових питань: які проблеми є в організації безпечної та якісної освіти в умовах пандемії? Що має зробити держава для розв'язання цих проблем?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряду вимагали відправити у відставку міністра освіти.