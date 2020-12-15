Степанов сказав, скільки українців отримають безкоштовну вакцину від COVID-19

Це будуть люди з груп ризику

Це будуть люди з груп ризику

Фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я розробило план вакцинації та визначило групи людей, які будуть вакциновані за кошт держави.

Як пише RegioNews, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу.

"Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації та визначило групи людей, яких ми будемо зобов'язані вакцинувати коштом держави. Таких людей майже 21 мільйон", - сказав Степанов.

За його словами, насамперед необхідно вакцинувати медичних працівників, бійців ООС, людей, які перебувають в інтернатах, будинках для осіб похилого віку, працівників освіти, Національної поліції, Національної гвардії, а також людей віком від 60 років та людей із супутніми захворюваннями.

Нагадаємо, раніше у МОЗ не виключили безкоштовну вакцинацію всіх українців.