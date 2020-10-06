Коронавірус в Україні: за добу знову більше 4 тисяч нових випадків зараження

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Харківській, Полтавській та Одеській областях

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Харківській, Полтавській та Одеській областях

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 5 жовтня, в Україні виявили 4348 інфікованих COVID-19, зафіксовано 90 летальних випадків, 2149 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували в Києві - 355, в Полтавській області - 305 випадків, у Хмельницькій області - 295 осіб за добу, в Одеській області - 293 нові випадки інфекції, у Дніпропетровській області - 235 осіб.

Станом на ранок 6 жовтня 17585 людей госпіталізовано з коронавірусом або з підозрою на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло 234 584 людини, з них 103 401 одужали, летальних випадків - 4520. Всього проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР.

Нагадаємо, вчора коронавірус виявили у 3 774 осіб.

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