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Коронавірус в Україні: за добу знову більше 4 тисяч нових випадків зараження
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06 жовтня 2020, 09:44 9

Коронавірус в Україні: за добу знову більше 4 тисяч нових випадків зараження

06 жовтня 2020, 09:44 9
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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Харківській, Полтавській та Одеській областях
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Харківській, Полтавській та Одеській областях
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 5 жовтня, в Україні виявили 4348 інфікованих COVID-19, зафіксовано 90 летальних випадків, 2149 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували в Києві - 355, в Полтавській області - 305 випадків, у Хмельницькій області - 295 осіб за добу, в Одеській області - 293 нові випадки інфекції, у Дніпропетровській області - 235 осіб.

Станом на ранок 6 жовтня 17585 людей госпіталізовано з коронавірусом або з підозрою на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло 234 584 людини, з них 103 401 одужали, летальних випадків - 4520. Всього проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР.

Нагадаємо, вчора коронавірус виявили у 3 774 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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