В Україні оновили карантинні зони: які міста стали "червоними"

Нове карантинне зонування набуде чинності 21 вересня

Нове карантинне зонування набуде чинності 21 вересня

Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину.

Відповідне рішення комісія ухвалила 17 вересня, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

У "червону зону" потрапили:

місто Чоп Закарпатської області;

Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщицькій, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

Герцеївський і Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

Зазначимо, що згідно з новим зонуванням, рішення про "червону" зону, а також щодо посилення карантину приймається спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Спільне рішення буде прийматися в разі завантаженості понад 75% ліжок в лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше, ніж в 5 разів.

У "червоній" зоні заборонено: роботу громадського транспорту; відвідувати заклади освіти; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів;.

У "помаранчевій" зоні заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правила зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.

У "жовтій" зоні заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

У "зеленій" зоні серед заборон залишається: у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, уряд змінив умови поділу регіонів на карантинні зони.

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