Кличко розповів, де у Києві можуть відкрити тимчасові госпіталі для COVID-хворих

Під тимчасові госпіталі місто готове виділити Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр

Під тимчасові госпіталі місто готове виділити Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр

Facebook

Мер Києва Віталій Кличко розповів, де у столиці можуть розгорнути тимчасові госпіталі для пацієнтів з коронавірусом. Для госпіталів виділять три об'єкти в Києві.

Як інформує RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

За словами Кличка, під тимчасові госпіталі місто готове виділити Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр.

"Ми чекаємо висновків профільних наукових установ та пропозицій їх фахівців щодо організації роботи запропонованих об’єктів. Якщо в якомусь із них доведеться розгортати мобільний шпиталь", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили зони карантину. Київ залишився у "помаранчевій" зоні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)