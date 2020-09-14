Фонду боротьби з COVID-19 наступного року не буде – Мінфін

У наступному році від цієї програми відмовляться

У наступному році від цієї програми відмовляться

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Проєкт державного бюджету на наступний рік не передбачає фінансування додаткових фондів, зокрема фонду боротьби з Covid-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews.

У нас не передбачається додаткових фондів, таких як Covid-19, ми видатки спрямували на прямих головних розпорядників - це МОЗ та Міносвіти, тому цієї програми вже не буде в наступному році", - розповів Марченко.

Він додав, що у зв’язку із реформою територіального устрою та скороченням кількості районів буде суттєве вивільнення видатків саме за цим напрямком.

За іншими напрямками бюджету скорочень видатків не передбачається.

Також міністр зазначив, що проєкт бюджету на наступний рік підготували таким чином, "щоб його можна було виконати незалежно від того, який міністр фінансів буде наступного року”.

Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.