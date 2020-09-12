ЦВК розробила алгоритм проведення місцевих виборів
Центральна виборча комісія спільно з експертами Міністерства охорони здоров’я та військовими медиками розробила алгоритм проведення місцевих виборів.
Про це на "ДонбасМедіаФорум” розповів член ЦВК Сергій Постівий, передає RegioNews.
За його словами, влада не буде запроваджувати обмеження на право голосування для виборців, навіть якщо у них будуть ознаки ГРВІ чи підвищеної температури до 37,2.
У рекомендаціях для МОЗ ми пропонували, що у таких випадках доцільно організувати роботу в комісії таким чином, щоб відокремити окремо у цьому ж приміщенні кабіну для голосування, де голосували б люди з такою симптоматикою. Після чого всі контактні зони повинні належно протиратися після кожного такого виборця”, – повідомив Постівий.
Він додав, що фізична дистанція є обов’язковою вимогою, однак вона не збігається з положенням про розміщення спостерігачів. Тому ЦВК вирішує питання про внесення змін до цієї постанови.
Пропускати в приміщення виборців будуть в контрольованій кількості за наявності захисних засобів.
Це має бути не більш ніж три особи до одного столу для видачі бюлетенів”, – зазначив він.
Рекомендації ЦВК Уряд розгляне вже на наступному тижні. Постівий також уточнив, чи є загроза скасування виборів через карантин.
Є два випадки, дві підстави. По-перше, це введення військового стану. По-друге – введення надзвичайного стану. Наявність червоної зони, по суті, не є підставою, щоб визнавати вибори такими, що там не можна провести на відповідній території, але теоретично це можливо”, – пояснив член комісії.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ЦВК спільно з МОЗ розроблять алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії.