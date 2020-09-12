ЦВК розробила алгоритм проведення місцевих виборів

В Комісії пояснили, як пройдуть вибори під час карантину

В Комісії пояснили, як пройдуть вибори під час карантину

Фото: flickr

Про це на "ДонбасМедіаФорум” розповів член ЦВК Сергій Постівий, передає RegioNews.

За його словами, влада не буде запроваджувати обмеження на право голосування для виборців, навіть якщо у них будуть ознаки ГРВІ чи підвищеної температури до 37,2.

У рекомендаціях для МОЗ ми пропонували, що у таких випадках доцільно організувати роботу в комісії таким чином, щоб відокремити окремо у цьому ж приміщенні кабіну для голосування, де голосували б люди з такою симптоматикою. Після чого всі контактні зони повинні належно протиратися після кожного такого виборця”, – повідомив Постівий.

Він додав, що фізична дистанція є обов’язковою вимогою, однак вона не збігається з положенням про розміщення спостерігачів. Тому ЦВК вирішує питання про внесення змін до цієї постанови.

Пропускати в приміщення виборців будуть в контрольованій кількості за наявності захисних засобів.

Це має бути не більш ніж три особи до одного столу для видачі бюлетенів”, – зазначив він.

Рекомендації ЦВК Уряд розгляне вже на наступному тижні. Постівий також уточнив, чи є загроза скасування виборів через карантин.

Є два випадки, дві підстави. По-перше, це введення військового стану. По-друге – введення надзвичайного стану. Наявність червоної зони, по суті, не є підставою, щоб визнавати вибори такими, що там не можна провести на відповідній території, але теоретично це можливо”, – пояснив член комісії.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ЦВК спільно з МОЗ розроблять алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії.