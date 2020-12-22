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22 грудня 2020, 18:35 60

У "Слузі народу" натякнули, що більше не підуть на поступки ФОПам

22 грудня 2020, 18:35 60
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Там зазначили, що ще однією відстрочки фіскалізації бізнесу не буде
Там зазначили, що ще однією відстрочки фіскалізації бізнесу не буде
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не розуміє, чого вимагають протестувальники на Майдані Незалежності підприємці, оскільки фіскалізація ФОПів вже була відтермінована Верховною Радою на рік.

Про це він розповів в ході підсумкової прес-конференції у вівторок, 22 грудня, пише RegioNews.

Так, Арахамія сказав, що за його даними 81% дорослого населення України виступає за посилення контролю над оподаткуванням підприємницької діяльності.

За словами голови фракції, навіть серед його однопартійців звучить думка про те, що вони і так "відпустили" фіскалізацію на цілий рік вперед.

"Ми не розуміємо, в чому можуть бути ще вимоги. Чесно скажу. Половина фракції вважає, що ми занадто компромісне рішення ухвалили. Але ми не проти діалогу", - заявив Арахамія.

Він також додав, що якщо депутати не помітили помилку в законодавстві, то готові піти назустріч підприємцям. З усім тим Арахамія підкреслив, що ще однією відстрочки фіскалізації бізнесу не буде.

Нагадаємо, представники руху "SaveФОП", які сьогодні протестують на Майдані Незалежності у Києві, пройшли від Верховної Ради до будівлі Офісу президента. На мітинг зібралися понад 2500 осіб.

Україна бізнес нардеп парламент підприємці
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