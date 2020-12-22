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22 грудня 2020, 20:56 17

У Миколаєві відмовилися виносити на сесію програму облздоров'я, поки в неї не внесуть доплати медикам

22 грудня 2020, 20:56 17
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Питання руба поставила постійна обласна комісія Миколаївської облради з питань здоров'я
Питання руба поставила постійна обласна комісія Миколаївської облради з питань здоров'я
Фото Novosti N
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Постійна обласна комісія Миколаївської облради з питань здоров'я відмовилася виносити на розгляд наступної сесії програму розвитку облздоров'я, поки в неї не внесуть пункт про доплати медикам.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti N.

Лікарі на засіданні комісії порушили питання доплат медикам, а чиновники відповіли, що доплати медикам у програму закласти неможливо, оскільки ще немає розрахунків НСЗУ та юридичної бази.

Доплатами депутати сподіваються утримати медиків від звільнень. Раніше працівники миколаївського центру екстреної медичної допомоги заявили, що не отримують виплати за боротьбу з COVID.

Було вирішено скласти лист, в якому медустанови попросять надати фінансовий план, на підставі якого можна буде внести у програму пункт про доплати медикам.

У підсумку питання про винесення програми облздраву на сесію так і не вирішили — депутати запропонували зібратися повторно вранці у середу, 23 грудня, перед сесією облради, на якій будуть приймати бюджет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи призначили "ковідні" доплати вірусологам і біохімікам.

Миколаїв облрада комісія охорона здоров`я медицина
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