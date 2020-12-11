Голова Миколаївської ОДА отримав негативний тест на COVID-19, але пішов на самоізоляцію
Причиною стало захворювання його дружини на коронавірус
Причиною стало захворювання його дружини на коронавірус
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім 11 грудня отримав негативний тест на коронавірус, але лікарі підтвердили наявність вірусу у його дружини. Він запевнив, що продовжуватиме працювати на самоізоляції.
Про це він повідомив у відеозверненні опублікованому в Facebook, передає RegioNews.
Кім Віталій розповів, що сьогодні отримав негативний результат тесту на коронавірус. Але лікарі підтвердили наявність вірусу у його дружини. Тому голова області буде перебувати на самоізоляції, а на початку наступного тижня здасть тест повторно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко захворів коронавірусом. Також заразилася його 4-річна дочка.
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