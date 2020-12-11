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11 грудня 2020, 15:41 4

Голова Миколаївської ОДА отримав негативний тест на COVID-19, але пішов на самоізоляцію

11 грудня 2020, 15:41 4
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Причиною стало захворювання його дружини на коронавірус
Причиною стало захворювання його дружини на коронавірус
Фото: з відкритих джерел
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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім 11 грудня отримав негативний тест на коронавірус, але лікарі підтвердили наявність вірусу у його дружини. Він запевнив, що продовжуватиме працювати на самоізоляції.

Про це він повідомив у відеозверненні опублікованому в Facebook, передає RegioNews.

Кім Віталій розповів, що сьогодні отримав негативний результат тесту на коронавірус. Але лікарі підтвердили наявність вірусу у його дружини. Тому голова області буде перебувати на самоізоляції, а на початку наступного тижня здасть тест повторно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко захворів коронавірусом. Також заразилася його 4-річна дочка.

коронавірус Миколаївська ОДА карантин ОДА самоізоляція
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