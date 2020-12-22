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22 грудня 2020, 18:12 16

До Палацу "Україна" в Києві, де пройде концерт "Кварталу-95" вже прийшли ФОПи: будівлю оточив спецназ

22 грудня 2020, 18:12 16
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Організатори вимагають залишити підприємцям роботу під час карантину
Організатори вимагають залишити підприємцям роботу під час карантину
Фото: Telegram
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Під будівлю Палацу "Україна", де скоро почнеться концерт "Кварталу", прийшли активісти ФОП-майдану.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Політика Страни".

Організатори вимагають залишити підприємцям роботу під час карантину.

"Нас хочуть знищити карантином і локдауном. Ви маєте право на підприємницьку діяльність", - заявляють в мікрофон учасники акції.

Під будівлею, де пройде концерт, вже дуже багато поліції і спецназу.

Нагадаємо, представники руху "SaveФОП", які сьогодні протестують на Майдані Незалежності у Києві, пройшли від Верховної Ради до будівлі Офісу Президента. На мітинг зібралися понад 2500 осіб.

Україна протест митинг активісти підприємці
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