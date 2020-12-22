До Палацу "Україна" в Києві, де пройде концерт "Кварталу-95" вже прийшли ФОПи: будівлю оточив спецназ
Організатори вимагають залишити підприємцям роботу під час карантину
Організатори вимагають залишити підприємцям роботу під час карантину
Під будівлю Палацу "Україна", де скоро почнеться концерт "Кварталу", прийшли активісти ФОП-майдану.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Політика Страни".
Організатори вимагають залишити підприємцям роботу під час карантину.
"Нас хочуть знищити карантином і локдауном. Ви маєте право на підприємницьку діяльність", - заявляють в мікрофон учасники акції.
Під будівлею, де пройде концерт, вже дуже багато поліції і спецназу.
Нагадаємо, представники руху "SaveФОП", які сьогодні протестують на Майдані Незалежності у Києві, пройшли від Верховної Ради до будівлі Офісу Президента. На мітинг зібралися понад 2500 осіб.
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