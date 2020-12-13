У ЗСУ за добу зафіксовано понад 100 нових випадків COVID-19

Загалом на COVID-19 у Збройних силах зараз хворіє 3263 особи

Загалом на COVID-19 у Збройних силах зараз хворіє 3263 особи

Фото з відкритих джерел

У Збройних Силах України за добу зафіксовано 108 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, — зазначається в повідомленні.

З них 17-ро госпіталізовано у заклади охорони здоров’я, 91 особа перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

Станом на 10:00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3263 особи. Всього за час пандемії одужало 8820 осіб, летальних випадків — 32, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Sunday, December 13, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередню добу в Україні зафіксовано ще понад 9 тисяч випадків COVID-19.