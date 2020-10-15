Степанов назвав попередню ціну на вакцину від COVID-19

Остаточна ціна наразі ще не сформована

Остаточна ціна наразі ще не сформована

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Стала відома попередня ціна на вакцину від коронавірусу - вона коштуватиме 37 доларів. Проте, як зазначається, остаточна ціна наразі не сформована.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу. Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів... Це приблизна ціна, так вони визначають, виходячи зі своїх витрат. Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку, і істотно знижена”, - сказав Степанов.

За його словами, таку ціну назвали компанії з США та Китаю.

Нагадаємо, Єлизавета Богуцька різко розкритикувала свого колегу Олександра Качуру, який запропонував закупити Україні російську вакцину від коронавірусу, назвавши його "тупим черевиком".

У відповідь нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за слова про "тупий черевик".

Пізніше Богуцька публічно вибачилася перед своїм колегою Олександром Качурой за образу останнього через висловлювання про закупівлю російської вакцини.