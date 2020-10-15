09:22  15 жовтня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків
17:12  14 жовтня
У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотного добрива
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 09:06 4

Степанов назвав попередню ціну на вакцину від COVID-19

15 жовтня 2020, 09:06 4
Читайте также на русском языке
Остаточна ціна наразі ще не сформована
Остаточна ціна наразі ще не сформована
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Стала відома попередня ціна на вакцину від коронавірусу - вона коштуватиме 37 доларів. Проте, як зазначається, остаточна ціна наразі не сформована.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу. Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів... Це приблизна ціна, так вони визначають, виходячи зі своїх витрат. Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку, і істотно знижена”, - сказав Степанов.

За його словами, таку ціну назвали компанії з США та Китаю.

Нагадаємо, Єлизавета Богуцька різко розкритикувала свого колегу Олександра Качуру, який запропонував закупити Україні російську вакцину від коронавірусу, назвавши його "тупим черевиком".

У відповідь нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за слова про "тупий черевик".

Пізніше Богуцька публічно вибачилася перед своїм колегою Олександром Качурой за образу останнього через висловлювання про закупівлю російської вакцини.

вакцина коронавірус карантин МОЗ Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »