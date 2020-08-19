В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19: за добу - 1967 осіб
В Україні станом на 19 серпня зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу, 49 737 пацієнтів одужали, 2 144 - летальних випадків, зараз хворіє - 44 522 людини.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області - 247, Києві - 215, Львівській області - 188, Івано-Франківської області - 163, Чернівецькій області - 154, Рівненській області - 125, Одеській області - 123, Закарпатській області - 117.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 3323 випадки;
- Волинська область — 4878 випадків;
- Дніпропетровська область — 1816 випадків;
- Донецька область — 1122 випадки;
- Житомирська область — 2536 випадків;
- Закарпатська область — 6552 випадки;
- Запорізька область — 1179 випадків;
- Івано-Франківська область — 7122 випадки;
- Кіровоградська область — 748 випадків;
- м. Київ — 10 945 випадків;
- Київська область — 4685 випадків;
- Львівська область — 12 448 випадків;
- Луганська область — 194 випадки;
- Миколаївська область — 857 випадків;
- Одеська область — 5281 випадок;
- Полтавська область — 582 випадки;
- Рівненська область — 7953 випадки;
- Сумська область — 1023 випадки;
- Тернопільська область — 4001 випадок;
- Харківська область — 6607 випадків;
- Херсонська область — 312 випадків;
- Хмельницька область — 1678 випадків;
- Чернівецька область — 8108 випадків;
- Черкаська область — 1175 випадків;
- Чернігівська область — 1278 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 18 серпня найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області.
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