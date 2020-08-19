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В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19: за добу - 1967 осіб
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19 серпня 2020, 09:46 12

В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19: за добу - 1967 осіб

19 серпня 2020, 09:46 12
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За минулу добу померли 28 осіб і 812 одужали
За минулу добу померли 28 осіб і 812 одужали
pixabay.com
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В Україні станом на 19 серпня зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу, 49 737 пацієнтів одужали, 2 144 - летальних випадків, зараз хворіє - 44 522 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області - 247, Києві - 215, Львівській області - 188, Івано-Франківської області - 163, Чернівецькій області - 154, Рівненській області - 125, Одеській області - 123, Закарпатській області - 117.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 3323 випадки;
  • Волинська область — 4878 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1816 випадків;
  • Донецька область — 1122 випадки;
  • Житомирська область — 2536 випадків;
  • Закарпатська область — 6552 випадки;
  • Запорізька область — 1179 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7122 випадки;
  • Кіровоградська область — 748 випадків;
  • м. Київ — 10 945 випадків;
  • Київська область — 4685 випадків;
  • Львівська область — 12 448 випадків;
  • Луганська область — 194 випадки;
  • Миколаївська область — 857 випадків;
  • Одеська область — 5281 випадок;
  • Полтавська область — 582 випадки;
  • Рівненська область — 7953 випадки;
  • Сумська область — 1023 випадки;
  • Тернопільська область — 4001 випадок;
  • Харківська область — 6607 випадків;
  • Херсонська область — 312 випадків;
  • Хмельницька область — 1678 випадків;
  • Чернівецька область — 8108 випадків;
  • Черкаська область — 1175 випадків;
  • Чернігівська область — 1278 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 18 серпня найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області.

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