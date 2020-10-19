Київ самостійно розгорне ліжко-місця для лікування хворих COVID-19 - Кличко

Столиця ще не отримала від держави 29,6 млн грн для обладнання ліжок

Столиця ще не отримала від держави 29,6 млн грн для обладнання ліжок

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що місто сьогодні самостійно і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнає відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці.

Про це мер Києва заявив сьогодні на онлайн пресконференції, передає RegioNews.

За його словами, відповіді на звернення міської влади з прийому хворих киян у обладнані лікарні з медперсоналом Академії медичних наук, МОЗ та відомчі медзаклади, столиця від уряду досі не отримала.

Кличко підкреслив, що днями Київ отримав доручення від МОЗ про забезпечення в опорних лікарнях 80% ліжок киснем.

Для цього держава виділила Києву - поки що на папері - 29,6 млн грн. І визначив, що ці роботи ми повинні здійснити до 1 листопада. Уряд не вніс жодних змін до порядку закупівлі робіт з капітального ремонту", - зазначив мер.

Він заявив, що тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців. "І, якщо врахувати ще й ремонтні роботи, то до 1 листопада, встигнути неможливо. Враховуючи, що гроші не дійшли, назвати це "допомогою держави" складно", - підкреслив Кличко.

Відомо, що кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, постійно збільшується, тому місто вже розгорнуло майже 2800 ліжок у 22 столичних лікарнях.

19 з цих лікарень вже приймають пацієнтів з вірусом. Три лікарні готуються і облаштовують відділення для лікування хворих COVID-19. Це - Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і столичні лікарні №12 та 18", - додав Кличко.

Нагадаємо, 18 жовтня COVID-19 в Україні підтвердили 4766 особам.

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