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30 грудня 2020, 10:20 9

Завантаженість ліжок хворими COVID-19 перевищує 50% лише в одній області - МОЗ

30 грудня 2020, 10:20 9
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Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах
Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах
Фото: flickr
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Станом на 30 грудня лише у Миколаївській області завантаженість ліжок пацієнтами із COVID-19 перевищує 50%.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, у Миколаївській області завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженим діагнозом COVID-19 становить 60,6%.

В цілому завантаженість ліжок в Україні становить 38,3%.

Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загальний показник захворюваності в Україні становить 336,8 осіб на 100 тисяч населення.

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ 01

Нагадаємо, коронавірус не відступає, за добу майже 8 тисяч нових випадків. Найвищі показники захворюваності, як і раніше, спостерігаються у Києві.

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