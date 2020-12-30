Завантаженість ліжок хворими COVID-19 перевищує 50% лише в одній області - МОЗ

Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах

Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах

Фото: flickr

Станом на 30 грудня лише у Миколаївській області завантаженість ліжок пацієнтами із COVID-19 перевищує 50%.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, у Миколаївській області завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженим діагнозом COVID-19 становить 60,6%.

В цілому завантаженість ліжок в Україні становить 38,3%.

Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загальний показник захворюваності в Україні становить 336,8 осіб на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, коронавірус не відступає, за добу майже 8 тисяч нових випадків. Найвищі показники захворюваності, як і раніше, спостерігаються у Києві.