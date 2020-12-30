Завантаженість ліжок хворими COVID-19 перевищує 50% лише в одній області - МОЗ
Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах
Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах
Станом на 30 грудня лише у Миколаївській області завантаженість ліжок пацієнтами із COVID-19 перевищує 50%.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Так, у Миколаївській області завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженим діагнозом COVID-19 становить 60,6%.
В цілому завантаженість ліжок в Україні становить 38,3%.
Захворюваність на 100 тисяч населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загальний показник захворюваності в Україні становить 336,8 осіб на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, коронавірус не відступає, за добу майже 8 тисяч нових випадків. Найвищі показники захворюваності, як і раніше, спостерігаються у Києві.
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