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13 листопада 2020, 14:59 1140

Хворий на коронавірус Разумков розповів, як почувається

13 листопада 2020, 14:59 1140
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Голова ВР сподівається, що вірус мине швидко та без ускладнень
Голова ВР сподівається, що вірус мине швидко та без ускладнень
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який захворів на COVID-19, перебуває вдома на самоізоляції і продовжує працювати дистанційно.

Про це спікер повідомив у Facebook, пише RegioNews.

"Дякую всім за підтримку та побажання швидкого одужання. Сотні теплих слів справді допомагають почуватися краще. Я продовжую працювати, попри коронавірусну хворобу. Зараз перебуваю вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно", - написав він.

Голова ВР сподівається, що вірус мине швидко та без ускладнень.

"Ситуація із поширенням СОVID-19 складна, але впевнений, що колеги разом з Оленою Кондратюк зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції! Всім, хто зараз хворіє, бажаю найшвидшого одужання!" - зазначив Разумков

Він закликав усіх дбати про свою безпеку і бути здоровими.

Дякую всім за підтримку та побажання швидкого одужання. Сотні теплих слів справді допомагають почуватися краще. Я...

Posted by Дмитро Разумков on Friday, November 13, 2020

Нагадаємо, 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.

коронавірус карантин спікер Верховна Рада парламент
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