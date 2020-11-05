У МОЗ хочуть посилити карантин через зростання захворюваності COVID-19: що пропонують

У ТРЦ планують дозволити працювати виключно магазинам

У ТРЦ планують дозволити працювати виключно магазинам

Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати Кабінету міністрів посилити карантинні обмеження через зростання захворюваності COVID-19 в Україні.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає RegioNews.

Ми хочемо запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах", - сказав він.

За його словами, в міністерстві будуть пропонувати, щоб в торгових центрах працювали тільки магазини, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку

Крім того, планується:

заборонити проведення всіх масових культурних заходів;

обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

заборонити роботу суб'єктів господарювання, які не дотримуються санітарних норм;

ввести додаткові обмеження для "червоної" зони. Пропонується встановити новий показник: якщо позитивний результат тестування на коронавірус перевищує 20% усіх протестованих, пропонується застосувати весь перелік обмежень.

Міністерство рекомендує закладам ввести час для обслуговування літніх людей - від 10 до 12 годин. Ляшко уточнив, що це рекомендація і вона не забороняє літнім людям відвідувати заклади і в інший час.

Раніше повідомлялося, що в Кабміні розглядають можливість введення в Україні карантину вихідного дня, проте остаточне рішення з цього приводу ще не прийнято.