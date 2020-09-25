Коронавірус взяв у "полон" ще одного нардепа

Йдеться про Мусу Магомедова

Йдеться про Мусу Магомедова

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Про це Магомедов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він відчуває себе "нічого" і у нього невелика температура.

"Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на COVID-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю", - повідомив нардеп.

Він також додав, що зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість зробити непленарним тиждень з 5 по 9 жовтня у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби у народних депутатів.