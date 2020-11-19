Стало відомо, коли Україна підпише угоди з COVAX щодо постачання вакцини від коронавірусу
Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX
Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX
Україна готується до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX щодо постачання вакцини від COVID-19.
Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
У відомстві зазначили, що Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX. Так, на сьогоднішній закритій онлайн-конференції домовилися про подальший план дій щодо поставок майбутньої вакцини в Україну. Перша угода - про технічну потребу від України - буде підписана до 27 листопада.
"Наступний крок - підписання умов співпраці до 7 грудня", - додали в МОЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки буде коштувати вакцина від COVID-19 для України.
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