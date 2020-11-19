Стало відомо, коли Україна підпише угоди з COVAX щодо постачання вакцини від коронавірусу

Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX

Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX

Рixabay

Україна готується до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX щодо постачання вакцини від COVID-19.

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