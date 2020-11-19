17:52  19 листопада
На Закарпатті практично відсутні сепаратистські настрої - опитування
15:42  19 листопада
Зеленський відреагував на петицію про доступне розмитнення "євроблях"
18:10  19 листопада
Окупанти на Донбасі поранили нашого військового
UA | RU
UA | RU
19 листопада 2020, 18:25 5

Стало відомо, коли Україна підпише угоди з COVAX щодо постачання вакцини від коронавірусу

19 листопада 2020, 18:25 5
Читайте также на русском языке
Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX
Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Україна готується до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX щодо постачання вакцини від COVID-19.

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

У відомстві зазначили, що Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX. Так, на сьогоднішній закритій онлайн-конференції домовилися про подальший план дій щодо поставок майбутньої вакцини в Україну. Перша угода - про технічну потребу від України - буде підписана до 27 листопада.

"Наступний крок - підписання умов співпраці до 7 грудня", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки буде коштувати вакцина від COVID-19 для України.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Україна вакцина хвороба МОЗ ліки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Химерні альянси Слов'янська: Лях, Придворов і фактор Штепи
Вілкул знявся: як на "малій батьківщині" Зеленського підфартило ахметівському "слузі"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »