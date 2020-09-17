Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 3500 нових випадків

Найбільше хворих виявили у Києві, Харківській, Одеській, Тернопільській областях

Найбільше хворих виявили у Києві, Харківській, Одеській, Тернопільській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу зафіксували рекордні 3 584 нових випадків захворювання COVID-19, померли 60 осіб, 1589 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 3 584 людини. Це черговий антирекорд. З них 301 дитина, а також 147 медичних працівників. Були госпіталізовані 534 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше хворих за добу зафіксували в місті Київ - 379, Харківській області - 483, Одеській області - 325, Тернопільській області - 390.

За весь час пандемії в Україні всього захворіло 166 244 особи, з них 73 913 одужали, летальних випадків - 3400.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 5039 випадків;

Волинська область — 6593 випадки;

Дніпропетровська область — 3653 випадки;

Донецька область — 2272 випадки;

Житомирська область — 4656 випадків;

Закарпатська область — 8931 випадок;

Запорізька область — 2673 випадки;

Івано-Франківська область — 11856 випадків;

Кіровоградська область — 951 випадок;

м. Київ — 18449 випадків;

Київська область — 7342 випадки;

Львівська область — 17664 випадки;

Луганська область — 689 випадків;

Миколаївська область — 2252 випадки;

Одеська область — 10602 випадки;

Полтавська область — 1363 випадки;

Рівненська область — 10797 випадків;

Сумська область — 2724 випадки;

Тернопільська область — 10394 випадки;

Харківська область — 13915 випадків;

Херсонська область — 737 випадків;

Хмельницька область — 4198 випадків;

Чернівецька область — 12640 випадків;

Черкаська область — 2820 випадків;

Чернігівська область — 3034 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, добою раніше в країні виявили 2 958 нових випадків коронавіруса.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)