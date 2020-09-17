Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 3500 нових випадків
В Україні за минулу добу зафіксували рекордні 3 584 нових випадків захворювання COVID-19, померли 60 осіб, 1589 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу захворіли 3 584 людини. Це черговий антирекорд. З них 301 дитина, а також 147 медичних працівників. Були госпіталізовані 534 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше хворих за добу зафіксували в місті Київ - 379, Харківській області - 483, Одеській області - 325, Тернопільській області - 390.
За весь час пандемії в Україні всього захворіло 166 244 особи, з них 73 913 одужали, летальних випадків - 3400.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 5039 випадків;
- Волинська область — 6593 випадки;
- Дніпропетровська область — 3653 випадки;
- Донецька область — 2272 випадки;
- Житомирська область — 4656 випадків;
- Закарпатська область — 8931 випадок;
- Запорізька область — 2673 випадки;
- Івано-Франківська область — 11856 випадків;
- Кіровоградська область — 951 випадок;
- м. Київ — 18449 випадків;
- Київська область — 7342 випадки;
- Львівська область — 17664 випадки;
- Луганська область — 689 випадків;
- Миколаївська область — 2252 випадки;
- Одеська область — 10602 випадки;
- Полтавська область — 1363 випадки;
- Рівненська область — 10797 випадків;
- Сумська область — 2724 випадки;
- Тернопільська область — 10394 випадки;
- Харківська область — 13915 випадків;
- Херсонська область — 737 випадків;
- Хмельницька область — 4198 випадків;
- Чернівецька область — 12640 випадків;
- Черкаська область — 2820 випадків;
- Чернігівська область — 3034 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, добою раніше в країні виявили 2 958 нових випадків коронавіруса.
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