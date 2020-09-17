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17 вересня 2020, 10:01 6

Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 3500 нових випадків

17 вересня 2020, 10:01 6
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Найбільше хворих виявили у Києві, Харківській, Одеській, Тернопільській областях
Найбільше хворих виявили у Києві, Харківській, Одеській, Тернопільській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксували рекордні 3 584 нових випадків захворювання COVID-19, померли 60 осіб, 1589 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 3 584 людини. Це черговий антирекорд. З них 301 дитина, а також 147 медичних працівників. Були госпіталізовані 534 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше хворих за добу зафіксували в місті Київ - 379, Харківській області - 483, Одеській області - 325, Тернопільській області - 390.

За весь час пандемії в Україні всього захворіло 166 244 особи, з них 73 913 одужали, летальних випадків - 3400.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 5039 випадків;
  • Волинська область — 6593 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3653 випадки;
  • Донецька область — 2272 випадки;
  • Житомирська область — 4656 випадків;
  • Закарпатська область — 8931 випадок;
  • Запорізька область — 2673 випадки;
  • Івано-Франківська область — 11856 випадків;
  • Кіровоградська область — 951 випадок;
  • м. Київ — 18449 випадків;
  • Київська область — 7342 випадки;
  • Львівська область — 17664 випадки;
  • Луганська область — 689 випадків;
  • Миколаївська область — 2252 випадки;
  • Одеська область — 10602 випадки;
  • Полтавська область — 1363 випадки;
  • Рівненська область — 10797 випадків;
  • Сумська область — 2724 випадки;
  • Тернопільська область — 10394 випадки;
  • Харківська область — 13915 випадків;
  • Херсонська область — 737 випадків;
  • Хмельницька область — 4198 випадків;
  • Чернівецька область — 12640 випадків;
  • Черкаська область — 2820 випадків;
  • Чернігівська область — 3034 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, добою раніше в країні виявили 2 958 нових випадків коронавіруса.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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