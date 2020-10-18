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18 жовтня 2020, 14:59 5

Летальність від COVID-19 в Україні становить близько 2% - Ляшко

18 жовтня 2020, 14:59 5
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Смертність від коронавірусу поволі зменшується
Смертність від коронавірусу поволі зменшується
Фото: liga.net
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що в Україні летальність від Covid-19 складає близько 2%.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода, пише RegioNews.

Два відсотки летальність в Україні. При тому, що Україна не переглядала показників щодо підрахунку летальних випадків... Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%", - розповів головний санлікар.

За словами Ляшка, за офіційними даними, смертність від COVID-19 в Україні останніми місяцями є однією з найнижчих у світі.

Крім того чиновник нагадав, що у березні в Україні летальність становила 5,1%, на початок квітня - 3%, а на квітня - 2,5%. Відтоді цей відсоток переважно зменшувався, хоча на початку червня знову піднімався до 3%.

При цьому центр даних про коронавірус Інституту Джонза Гопкінза у США, що є провідною інституцією в світі зі збору статистики щодо Covid-19, ще на початку цього тижня наводив для України рівень летальності в 1,9%.

Нагадаємо, в Україні кількість хворих коронавірусом добігає до 300 тисяч.

коронавірус Україна COVID-19 Віктор Ляшко Смертність
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