З антиковідного фонду на доплати силовикам і медикам витратили майже однакові суми

Звіт про касові видатки з фонду оприлюднив Мінфін

Звіт про касові видатки з фонду оприлюднив Мінфін

Фото з відкритих джерел

МВС встигло освоїти майже всі 2 млрд 530 млн гривень, виділених на доплати своїм працівникам з Фонду боротьби з COVID-19. Тим часом медикам, які щодня стикаються з інфікованими, виплатили майже стільки ж – 2 млрд 754 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Bihus.Info.

Міністерство внутрішніх справ встигло освоїти майже всі 2 млрд 530 млн гривень, виділених на доплати своїм працівникам з Фонду боротьби з COVID-19. Як надбавки та премії поліцейським, нацгвардійцям та податківцям вже заплатили 2 млрд 469 млн. В той же час медикам, які щодня стикаються з інфікованими коронавірусом пацієнтами, виплатили майже стільки ж – 2 млрд 754 млн грн.

При цьому, загальна сума, виділена з Фонду на ці потреби для Міністерства охорони здоров’я, майже вдвічі більша – 5 млрд 955 млн грн. Це означає, що більше половини виділених для медиків грошей досі чекають свого часу на рахунках.

Звіт про касові видатки з антиковідного фонду станом на 5 листопада з’явився на сайті Міністерства фінансів.

Наразі касові видатки з 66-ти мільярдного Фонду складають 38 млрд. Найбільше коштів встиг освоїти Укравтодор – на дороги вже пішло понад 20 млрд грн. В два з половиною рази менше – 8,5 млрд, витратили на допомогу по безробіттю та виплати Фонду соцстрахування.

Що ж стосується медичної сфери напряму, то окрім доплат медикам, гроші пішли на закупівлі обладнання та засобів захисту для медиків. Так, за півроку з виділених 2,3 млрд на рукавички, маски, респіратори та костюми для лікарів – витратили тільки 697 млн. Ще 571 млн пішов на забезпечення лікарень киснем, 121 млн – на закупівлі томографів і 43 млн – на апарати штучної вентиляції легень.

Перші кошти з Фонду боротьби з COVID-19 для підтримки медичної сфери Кабмін виділив ще у травні, проте більшість коштів досі не витрачені. Головний розпорядних – МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін проголосував за додаткові виплати для МВС із "ковідного" фонду.