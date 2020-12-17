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17 грудня 2020, 21:02 69

Україна отримає перший мільйон вакцин від коронавірусу у березні - Шмигаль

17 грудня 2020, 21:02 69
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Тоді ж очікується отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду
Тоді ж очікується отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду
Фото: Кабмін
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Україна планує отримати першу партію у мільйон доз вакцин від COVID-19 за механізмом COVAX у березні 2021 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ в 2021 році", передає RegioNews.

За його словами, тоді ж розпочнеться старт вакцинації в Україні.

Ми практично розуміємо, коли має розпочатися цей процес. Очевидно, це лютий. А в березні за контрактом ми повинні отримати перший мільйон доз по механізму COVAX", - розповів Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна може отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду в лютому-березні 2021 року.

Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати його не пізніше лютого. Думаю, це лютий-березень. Це прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ при інших рівних умовах. Якщо не буде сюрпризів", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, зарплати вчителів і медиків наступного року зростуть на чверть - Шмигаль.

коронавірус Кабмін вакцина МВФ Деніс Шмигаль
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