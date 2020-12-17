Україна отримає перший мільйон вакцин від коронавірусу у березні - Шмигаль
Україна планує отримати першу партію у мільйон доз вакцин від COVID-19 за механізмом COVAX у березні 2021 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ в 2021 році", передає RegioNews.
За його словами, тоді ж розпочнеться старт вакцинації в Україні.
Ми практично розуміємо, коли має розпочатися цей процес. Очевидно, це лютий. А в березні за контрактом ми повинні отримати перший мільйон доз по механізму COVAX", - розповів Шмигаль.
Він також зазначив, що Україна може отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду в лютому-березні 2021 року.
Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати його не пізніше лютого. Думаю, це лютий-березень. Це прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ при інших рівних умовах. Якщо не буде сюрпризів", - сказав Шмигаль.
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