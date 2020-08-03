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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 серпня 2020, 11:32 3

Міська рада Тернополя виступила проти внесення міста до червоної зони

03 серпня 2020, 11:32 3
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Депутати вслід за мером висловили незгоду із посиленням карантину в місті
Депутати вслід за мером висловили незгоду із посиленням карантину в місті
Фото: flickr
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Тернопільська міська рада під час позачергової сесії заявила про незгоду із віднесенням міста до червоної зони карантину.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал у Facebook, передає RegioNews.

Зокрема, депутати звернулися до Державної комісії з надзвичайних ситуацій із проханням виключити місто з червоної зони за рівнем поширення COVID-19.

До прийняття рішення комісією депутати вирішили, що в місті будуть дотримуватимуться обмежень помаранчевої зони. Депутати також звернулися до міністра інфраструктури Владислава Криклія, щоб той дозволив потягам зупинятися у місті.

Крім того, міська рада рекомендує кафе, ресторанам, ТРЦ та іншим підприємствам не закриватися, а поліції - не штрафувати їх за недотримання обмежень.

Нагадаємо, при помаранчевому рівні поширення COVID-19 забороняється робота хостелів, туристичних баз (крім готелів), діяльність розважальних закладів та ресторанів вночі, планова госпіталізація, робота спортзалів, дитячих таборів та діють обмеження на масові заходи 1 людини на 20 м².

1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.

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