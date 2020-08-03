Міська рада Тернополя виступила проти внесення міста до червоної зони
Тернопільська міська рада під час позачергової сесії заявила про незгоду із віднесенням міста до червоної зони карантину.
Про це повідомив мер міста Сергій Надал у Facebook, передає RegioNews.
Зокрема, депутати звернулися до Державної комісії з надзвичайних ситуацій із проханням виключити місто з червоної зони за рівнем поширення COVID-19.
До прийняття рішення комісією депутати вирішили, що в місті будуть дотримуватимуться обмежень помаранчевої зони. Депутати також звернулися до міністра інфраструктури Владислава Криклія, щоб той дозволив потягам зупинятися у місті.
Крім того, міська рада рекомендує кафе, ресторанам, ТРЦ та іншим підприємствам не закриватися, а поліції - не штрафувати їх за недотримання обмежень.
Нагадаємо, при помаранчевому рівні поширення COVID-19 забороняється робота хостелів, туристичних баз (крім готелів), діяльність розважальних закладів та ресторанів вночі, планова госпіталізація, робота спортзалів, дитячих таборів та діють обмеження на масові заходи 1 людини на 20 м².
1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.
Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.
Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.