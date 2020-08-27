В Україні антирекорд за кількістю померлих за добу від COVID-19

За минулу добу зафіксовано 49 летальних випадків, всього в країні вже 2403 смертельних випадків

За минулу добу зафіксовано 49 летальних випадків, всього в країні вже 2403 смертельних випадків

pixabay.com

Станом на 27 серпня в Україні за добу заразилися 1974 людини, а одужали 763 людини. Найбільше нових випадків за останню добу зафіксовано в Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. За минулу добу 49 осіб померли. Це новий антирекорд в нашій країні", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано у Києві – 220, в Харківській області - 218, у Львівській області - 203, в Одеській області - 185, в Івано-Франківській області – 164, в Чернівецькій області – 159 нових випадку. Ситуація в регіонах виглядає наступним чином: Вінницька область — 3736 випадків;

Волинська область — 5268 випадків;

Дніпропетровська область — 2095 випадків;

Донецька область — 1278 випадків;

Житомирська область — 2998 випадків;

Закарпатська область — 7225 випадків;

Запорізька область — 1454 випадки;

Івано-Франківська область — 8485 випадків;

Кіровоградська область — 780 випадків;

м. Київ — 12468 випадків;

Київська область — 5305 випадків;

Львівська область — 13763 випадки;

Луганська область — 264 випадки;

Миколаївська область — 1040 випадків;

Одеська область — 6537 випадків;

Полтавська область — 695 випадків;

Рівненська область — 8818 випадків;

Сумська область — 1302 випадки;

Тернопільська область — 5245 випадків;

Харківська область — 8202 випадки;

Херсонська область — 363 випадки;

Хмельницька область — 2102 випадки;

Чернівецька область — 9700 випадків;

Черкаська область — 1318 випадків;

Чернігівська область — 1618 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Нагадаємо, 23 серпня виявили 1 658 нових випадків Covid-19. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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