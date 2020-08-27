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В Україні антирекорд за кількістю померлих за добу від COVID-19
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27 серпня 2020, 09:51 11

В Україні антирекорд за кількістю померлих за добу від COVID-19

27 серпня 2020, 09:51 11
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За минулу добу зафіксовано 49 летальних випадків, всього в країні вже 2403 смертельних випадків
За минулу добу зафіксовано 49 летальних випадків, всього в країні вже 2403 смертельних випадків
pixabay.com
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Станом на 27 серпня в Україні за добу заразилися 1974 людини, а одужали 763 людини. Найбільше нових випадків за останню добу зафіксовано в Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу 49 осіб померли. Це новий антирекорд в нашій країні", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано у Києві – 220, в Харківській області - 218, у Львівській області - 203, в Одеській області - 185, в Івано-Франківській області – 164, в Чернівецькій області – 159 нових випадку.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 3736 випадків;
  • Волинська область — 5268 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2095 випадків;
  • Донецька область — 1278 випадків;
  • Житомирська область — 2998 випадків;
  • Закарпатська область — 7225 випадків;
  • Запорізька область — 1454 випадки;
  • Івано-Франківська область — 8485 випадків;
  • Кіровоградська область — 780 випадків;
  • м. Київ — 12468 випадків;
  • Київська область — 5305 випадків;
  • Львівська область — 13763 випадки;
  • Луганська область — 264 випадки;
  • Миколаївська область — 1040 випадків;
  • Одеська область — 6537 випадків;
  • Полтавська область — 695 випадків;
  • Рівненська область — 8818 випадків;
  • Сумська область — 1302 випадки;
  • Тернопільська область — 5245 випадків;
  • Харківська область — 8202 випадки;
  • Херсонська область — 363 випадки;
  • Хмельницька область — 2102 випадки;
  • Чернівецька область — 9700 випадків;
  • Черкаська область — 1318 випадків;
  • Чернігівська область — 1618 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 23 серпня виявили 1 658 нових випадків Covid-19.

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