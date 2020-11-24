13:04  24 листопада
Чинний мер Миколаєва Сєнкевич здобув перемогу у другому турі - ТВК
15:37  24 листопада
Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин
13:12  24 листопада
Перед другим туром виборів у Чернівцях вирішили роздати по 1 тисячі гривень - КВУ
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2020, 14:52 7

Зеленський пообіцяв українцям компенсацію по ЄСВ

24 листопада 2020, 14:52 7
Читайте также на русском языке
Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину
Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Верховну Раду найближчим часом планують внести законопроєкти, які передбачають виплати компенсацій за сплату Єдиного соціального внеску. Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, пише RegioNews.

За його словами, на виплати компенсацій по ЄСВ планують виділити 1,5 млрд гривень для майже 120 тисяч юридичних осіб.

"Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Невеличка кав'ярня, де працює п'ять осіб, отримає компенсацію близько 8-10 тисяч гривень", - повідомив Зеленський.

Він додав, що всі ці програми будуть доступні всім, хто постраждав від карантину.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна повинна уникнути повного локдауну і підтримати економіку.

коронавірус карантин бізнес президент підприємці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »