Зеленський пообіцяв українцям компенсацію по ЄСВ

Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину

Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину

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У Верховну Раду найближчим часом планують внести законопроєкти, які передбачають виплати компенсацій за сплату Єдиного соціального внеску. Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, пише RegioNews.

За його словами, на виплати компенсацій по ЄСВ планують виділити 1,5 млрд гривень для майже 120 тисяч юридичних осіб.

"Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Невеличка кав'ярня, де працює п'ять осіб, отримає компенсацію близько 8-10 тисяч гривень", - повідомив Зеленський.

Він додав, що всі ці програми будуть доступні всім, хто постраждав від карантину.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна повинна уникнути повного локдауну і підтримати економіку.