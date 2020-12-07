Україна закупила вже 66 тис. тестів на антиген до коронавірусу, - Степанов

До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів

До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів

Рixabay

Уряд України закупив вже 66 тисяч тестів на антиген до коронавірусу. До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів.

Як пише RegioNews з посиланням на Офіс президента, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

Голова МОЗ також розповів, що в листопаді було додано 15 тисяч ліжок з можливістю подачі кисню.

Він зазначив, що частина областей перевиконують план по ліжках з киснем, а частина недовиконує. Серед останніх - Донецька та Дніпропетровська області.

Нагадаємо, раніше Степанов пояснив, чому COVID-19 різко зменшив темпи. У країні вперше з кінця серпня спостерігається суттєве зменшення хворих коронавірусом.