Україна закупила вже 66 тис. тестів на антиген до коронавірусу, - Степанов
До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів
До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів
Уряд України закупив вже 66 тисяч тестів на антиген до коронавірусу. До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів.
Як пише RegioNews з посиланням на Офіс президента, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з президентом Володимиром Зеленським.
Голова МОЗ також розповів, що в листопаді було додано 15 тисяч ліжок з можливістю подачі кисню.
Він зазначив, що частина областей перевиконують план по ліжках з киснем, а частина недовиконує. Серед останніх - Донецька та Дніпропетровська області.
Нагадаємо, раніше Степанов пояснив, чому COVID-19 різко зменшив темпи. У країні вперше з кінця серпня спостерігається суттєве зменшення хворих коронавірусом.
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара