До послаблення карантину не готові Київ та 10 областей

У цих регіонах кількість нових випадків перевищує допустиму за останні 14 днів

У цих регіонах кількість нових випадків перевищує допустиму за останні 14 днів

В Україні 16 серпня до чергового послаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх областях число нових випадків захворювання складає більш 40 на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Про це пише Regionews з посиланням на МОЗ України.

Так, на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

Крім цього, у Львівській області завантаженість ліжок становить більше 50%.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.