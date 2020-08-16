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16 серпня 2020, 14:26 3

До послаблення карантину не готові Київ та 10 областей

16 серпня 2020, 14:26 3
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У цих регіонах кількість нових випадків перевищує допустиму за останні 14 днів
У цих регіонах кількість нових випадків перевищує допустиму за останні 14 днів
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В Україні 16 серпня до чергового послаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх областях число нових випадків захворювання складає більш 40 на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Про це пише Regionews з посиланням на МОЗ України.

Так, на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

Крім цього, у Львівській області завантаженість ліжок становить більше 50%.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.

коронавірус Одеса Київ карантин Івано-Франківськ Буковина COVID-19 Волинь Львівщина Рівне Житомирська область Харківська область Тернопільська область
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