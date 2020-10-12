Стан здоров’я Порошенка покращився, його виписали з лікарні

Раніше його госпіталізували із двобічним запалення легенів

Раніше його госпіталізували із двобічним запалення легенів

Фото: Facebook

П'ятого президента України та лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка, у якого раніше підтвердили COVID-19, виписали із столичної лікарні.

Про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності", передає RegioNews.

Повідомляється, що сьогодні, 12 жовтня Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився.

Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня.

3 жовтня п'ятого президента України Петра Порошенка госпіталізували в одну зі столичних лікарень з запаленням легенів.

Також повідомлялося, що під час лікування стан здоров'я Порошенка суттєво погіршився.