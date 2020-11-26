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26 листопада 2020, 18:04 11

Закони Зеленського про підтримку бізнесу під час карантину зареєстрували в Раді

26 листопада 2020, 18:04 11
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Тексти проектів законів на сайті парламенту ще не опубліковані
Тексти проектів законів на сайті парламенту ще не опубліковані
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проекти законів про підтримку бізнесу під час карантину.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Проекти законів №4430 (про внесення змін до Податкового кодексу) та №4429 (про соціальну підтримку застрахованих осіб) Зеленський зареєстрував 26 листопада.

Президент визначив дані законопроекти як невідкладні.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Виплати отримають також звільнені працівники.

законопроєкт карантин бізнес Володимир Зеленський підприємці
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