Закони Зеленського про підтримку бізнесу під час карантину зареєстрували в Раді

Тексти проектів законів на сайті парламенту ще не опубліковані

Тексти проектів законів на сайті парламенту ще не опубліковані

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проекти законів про підтримку бізнесу під час карантину.

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