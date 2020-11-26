Закони Зеленського про підтримку бізнесу під час карантину зареєстрували в Раді
Тексти проектів законів на сайті парламенту ще не опубліковані
Тексти проектів законів на сайті парламенту ще не опубліковані
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проекти законів про підтримку бізнесу під час карантину.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Проекти законів №4430 (про внесення змін до Податкового кодексу) та №4429 (про соціальну підтримку застрахованих осіб) Зеленський зареєстрував 26 листопада.
Президент визначив дані законопроекти як невідкладні.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Виплати отримають також звільнені працівники.
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