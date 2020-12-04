У КМДА розповіли, як пройдуть новорічні свята у столиці під час карантину

Різдвяні свята триватимуть у Києві з 19 грудня до 19 січня

Різдвяні свята триватимуть у Києві з 19 грудня до 19 січня

Рixabay

Новий рік 2021 у Києві проходитиме по-новому через карантинні обмеження. Зокрема, цього року ялинка буде штучною і транслюватиметься онлайн.

Про це повідомили на брифінгу в КМДА організатори святкування, пише RegioNews.

Зазначається, що програма свята передбачає традиційне відкриття ялинки 19 грудня на Софійській площі. А задля того, щоб уникнути скупчення, розроблено піший маршрут центральною частиною міста.

"Ми не будемо перекривати центральну частину міста, ми розгрузимо частину міста від припаркований автомобілів", - зазначив начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирил Воронін.

Воронін зазначив, що різдвяні свята триватимуть у Києві з 19 грудня до 19 січня. Разом з тим, традиційних фудкортів, та концертних програм цьогоріч не буде. Натомість відвідувачів чекатимуть артінсталяції, сувеніри, напої та снеки.

За словами Вороніна, транспорт буде працювати в режимі святкового дня, однак конкретного графіку він не назвав.

Як зазначила директор департаменту культури КМДА Діана Попова, цього року ялинка буде штучною, а відкрити її планують о 19:00 19 грудня.

Пішохідний маршрут, за словами Вороніна, пролягатиме від Арки Дружби народів через Пішохідний міст, Володимирську гірку, Алею художників, Андріївський узвіз до Контрактової площі. Загалом маршрут складає 8 км в обидва боки.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що понад 90% опитаних мерів підтримали заборону концертів на Новий рік.