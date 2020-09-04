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04 вересня 2020, 09:29 2

У Львівській міськраді коронавірусом захворіли вже 75 осіб

04 вересня 2020, 09:29 2
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Всього в ратуші працює 1643 людини
Всього в ратуші працює 1643 людини
pixabay.com
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За час пандемії у Львівській міській раді коронавірусною інфекцією заразилися 75 чоловік - це становить майже 2% від загального числа працівників установи.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Збираємо сесію, тому хочу публічно акцентувати на деяких речах. Спочатку цифри. У ратуші працює 1643 людини. За весь час карантину захворіли 75 осіб. З них 45 вже отримали негативні результати ПЛР-тестування. 30 осіб перебувають на лікарняному. Це 1,8% від загальної кількості працівників", - написав він.

За його словами, на даний момент протестовано близько 50% всіх працівників. Садовий також зазначив, що на найближче засідання міськради пустять лише депутатів і тих, від кого безпосередньо залежить процес засідання.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 2 вересня виявили 2430 нових випадків коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

карантин коронавірус Андрій Садовий робота ізоляція
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